В Белоруссии началась внезапная проверка готовности воинских частей
Внезапная проверка готовности соединений и воинских частей Вооруженных сил стартовала в Белоруссии, сообщили в Минобороны республики.
Отмечается, что к мероприятиям привлечены воинские части и подразделения оперативных командований, сил специальных операций, ракетных войск, артиллерии, ВВС, ПВО.
«На первом этапе будут отработаны вопросы оперативного занятия назначенных районов, подготовки их в инженерном отношении, организации охраны и обороны, заступления на боевое дежурство», — указали в военном ведомстве.
Затем военнослужащие приступят к выполнению учебно-боевых задач. В Минобороны уточнили, что проверка пройдет на полигонах и участках местности в Брестской и Гомельской областях, пишет RT.
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