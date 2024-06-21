В Белоруссии началась внезапная проверка готовности воинских частей

Отмечается, что к мероприятиям привлечены воинские части и подразделения оперативных командований, сил специальных операций, ракетных войск, артиллерии, ВВС, ПВО.

«На первом этапе будут отработаны вопросы оперативного занятия назначенных районов, подготовки их в инженерном отношении, организации охраны и обороны, заступления на боевое дежурство», — указали в военном ведомстве.

Затем военнослужащие приступят к выполнению учебно-боевых задач. В Минобороны уточнили, что проверка пройдет на полигонах и участках местности в Брестской и Гомельской областях, пишет RT.

