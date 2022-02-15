В Баренцевом море начались учения Северного флота

Военным морякам предстоит отработать приёмы проверки отсутствия слежения и поиска иностранных подводных лодок, установлению контроля за судоходством в акватории Баренцева моря и пролету летательных аппаратов над ней. Как передаёт РИА Новости, корабли и самолёты отработают совместные упражнения по поражению корабельных и воздушных целей группировок условного противника с применением артиллерийского, противолодочного оружия и средств радиоэлектронной борьбы.

Общая цель морских маневров – отработка действий сил Северного флота по защите российских национальных интересов в Мировом океане, а также по противодействию военным угрозам с морских и океанских направлений, подчеркнули в штабе флота.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину, что «масштабные» учения проходят практически во всех военных округах, а также в Черном, Балтийском и Баренцевом морях с участием Тихоокеанского флота. Кроме того, в Белоруссии до 20 февраля проходят совместные учения «Союзная решимость — 2022».