В Баренцевом море начались учения Северного флота

20 кораблей и судов Северного флота вышли в акваторию Баренцева моря на учения. Как сообщили в пресс-службе флота, к учениям привлечены тяжёлый атомный ракетный крейсер «Пётр Великий», фрегат «Адмирал Горшков», другие боевые корабли, а также атомные и дизельные подводные лодки и более 10 летательных аппаратов армии ВВС и ПВО Северного флота.

Плановые учения проводятся под руководством командующего Северным флотом, Героя России адмирала Александра Моисеева. Боевые корабли приступили к учениям в соответствии с планом подготовки Вооруженных сил Российской Федерации на 2022 год, подчеркнули в пресс-службе флота.

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Военным морякам предстоит отработать приёмы проверки отсутствия слежения и поиска иностранных подводных лодок, установлению контроля за судоходством в акватории Баренцева моря и пролету летательных аппаратов над ней. Как передаёт РИА Новости, корабли и самолёты отработают совместные упражнения по поражению корабельных и воздушных целей группировок условного противника с применением артиллерийского, противолодочного оружия и средств радиоэлектронной борьбы.

Общая цель морских маневров – отработка действий сил Северного флота по защите российских национальных интересов в Мировом океане, а также по противодействию военным угрозам с морских и океанских направлений, подчеркнули в штабе флота.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину, что «масштабные» учения проходят практически во всех военных округах, а также в Черном, Балтийском и Баренцевом морях с участием Тихоокеанского флота. Кроме того, в Белоруссии до 20 февраля проходят совместные учения «Союзная решимость — 2022».

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ФОТО: Пресс-служба Минобороны РФ
ТЕГИ:Северный ФлотМорякиВоенные Учения
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