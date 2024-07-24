В армии законопроект об аресте за смартфоны назвали «кнутом для командиров»

Выполнять боевые задачи в зоне СВО без использования смартфонов невозможно. Об этом «ФедералПресс» заявил военнослужащий ВС РФ Александр.

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По его словам, здравомыслящие командиры не будут наказывать своих подчинённых за смартфоны, однако наверняка найдутся те, кто непременно воспользуется лишним способом воздействия на личный состав.

«Это лишний кнут для командиров, чтобы хлестать им подчиненных», – подчеркнул боец.

Он напомнил, что с помощью смартфонов, например, управляют беспилотниками. А если забрать гаджеты, то работа остановится.

Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что электронные устройства, необходимые для выполнения боевых задач, «как работали, так и будут работать», а запрет же касается гаджетов, использующихся в личных целях, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Дмитрий Рогулин
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