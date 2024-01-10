Главком ВМФ назвал американские корабли с «Томагавками» угрозой безопасности РФ

Корабли ВМФ США с крылатыми ракетами «Томагавк» несут угрозу для национальной безопасности России, заявил в интервью газете «Красная звезда» главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Николай Евменов.

Отряд ракетных эсминцев ВМС США направляется в Европу для усиления группировки

Он отметил, что американские крылатые ракеты могут достать до объектов на территории России. По словам адмирала, США теоретически имеют возможность нанести удар «Томагавками» по большей части РФ.

Также он указал на опасность присутствия группировок военно-морских сил западных стран в Атлантическом, Тихом океанах и в Средиземном море.

Президент России Владимир Путин 25 декабря принял участие в церемонии подъема флагов на трех новых военных кораблях, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Гальперин
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