Главком ВМФ назвал американские корабли с «Томагавками» угрозой безопасности РФ

Он отметил, что американские крылатые ракеты могут достать до объектов на территории России. По словам адмирала, США теоретически имеют возможность нанести удар «Томагавками» по большей части РФ.

Также он указал на опасность присутствия группировок военно-морских сил западных стран в Атлантическом, Тихом океанах и в Средиземном море.

Президент России Владимир Путин 25 декабря принял участие в церемонии подъема флагов на трех новых военных кораблях, напоминает «Радиоточка НСН».

