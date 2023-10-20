Южная Корея и Британия провели масштабные военные учения

Южная Корея и Великобритания провели военные учения с использованием высоких технологий на фоне усилий по укреплению военного сотрудничества между странами. Об этом сообщает Yonhap.

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По данным агентства, маневры начались 10 октября в Корейском центре боевой подготовки в уезде Инчже. В тренировках участвовали более четырех тысяч военных, а также около 270 единиц техники, в том числе танки, вертолеты и беспилотники.

Маневры включали в себя отработку атак и оборонительных операций. Отмечается, что учения были нацелены на укрепление боевых возможностей южнокорейских и британских вооруженных сил.

Ранее стало известно, что 22 октября Южная Корея, США и Япония впервые проведут совместные воздушные учения близ Корейского полуострова, пишет «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости/Антон Денисов
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