Южная Корея и Британия провели масштабные военные учения
Южная Корея и Великобритания провели военные учения с использованием высоких технологий на фоне усилий по укреплению военного сотрудничества между странами. Об этом сообщает Yonhap.
По данным агентства, маневры начались 10 октября в Корейском центре боевой подготовки в уезде Инчже. В тренировках участвовали более четырех тысяч военных, а также около 270 единиц техники, в том числе танки, вертолеты и беспилотники.
Маневры включали в себя отработку атак и оборонительных операций. Отмечается, что учения были нацелены на укрепление боевых возможностей южнокорейских и британских вооруженных сил.
Ранее стало известно, что 22 октября Южная Корея, США и Япония впервые проведут совместные воздушные учения близ Корейского полуострова, пишет «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru