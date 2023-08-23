«Уволен не был!»: Путин определит дальнейшую судьбу генерала Суровикина
Генерал-майор авиации, герой России Сергей Липовой заявил НСН, что Суровикин займет достойную должность и будет продолжать свою работу.
Генерал Суровикин не был уволен из Минобороны, он может рассчитывать на повышение, заявил в интервью НСН генерал-майор авиации, герой России Сергей Липовой.
СМИ сообщают, что генерала Сергея Суровикина освободили от должности главнокомандующего Воздушно-космическими силами России. По данным РИА Новости, врио главкома Военно-космических сил России назначен начальник Главного штаба ВКС генерал Виктор Афзалов. Липовой отметил, что решение о дальнейшем предназначении Суровикина примет верховный главнокомандующий.
«Время покажет, в каком направлении Суровикина в дальнейшем могут использовать. Сейчас Суровикин находится в распоряжении министра обороны, он находится в штате, он не был уволен. Он находится в распоряжении до принятия верховным главнокомандующим решения о его дальнейшем предназначении», - отметил он.
По его словам, кадровые перестановки в ВКС не связаны с мятежом 24 июня, а генерал Суровикин может рассчитывать на повышение.
«С таких должностей переходят по горизонтали, либо с повышением. Конечно, были единичные случаи перехода с понижением. У Суровикина недоработок видимых нет, я рассчитываю, что он займет достойное место и будет дальше продолжать свою работу. Пока ему не найдут предназначение, повода для появления в информационном поле не будет. Западные СМИ писали, что он арестован, но это просто информационная шумиха, они желаемое выдают за действительное. Я думаю, что его замена не связана с мятежом 24 июня», - резюмировал он.
При этом зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявил НСН, что не располагает информацией о перестановке.
«Я пока не знаю ничего о ситуации с Суровикиным, я этой информацией не располагаю. Про Афзалова я не знаю», - сказал он.
Суровикин занимал свою должность с 31 октября 2017 года. С 8 октября 2022 по 11 января 2023 года генерал стал командующим Объединенной группировкой российских войск на Украине. В январе 2023 года Суровикина во главе объединенной группировки войск сменил начальник Генштаба Валерий Герасимов. Суровикин стал заместителем Герасимова, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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