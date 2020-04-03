Ущерб от пожара на «Адмирале Кузнецове» оценили в 500 млн рублей
Глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов оценил ущерб от пожара на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» в декабре прошлого года в 500 миллионов рублей.
«Это предварительный подсчет, возможно, будет еще некоторая корректировка, но не очень значительная», - цитирует Рахманова РИА Новости.
В феврале глава ОСК заявлял, что предварительная оценка ущерба составила 300 миллионов рублей, сообщает RT.
Пожар на «Кузнецове» произошел во время проведения сварочных работ. В результате два человека погибли, более десяти пострадали. По факту ЧП было возбуждено уголовное дело.
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