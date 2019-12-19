Судостроители опровергли ущерб «Адмиралу Кузнецову» в 95 млрд рублей

Утверждения о том, что стоимость ремонта авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» после пожара может составить 95 миллиардов рублей, не соответствует реальному положению вещей. Об этом заявил ТАСС президент Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов. Таким образом он опроверг сообщения о том, что сумма ущерба от недавнего ЧП якобы сопоставима со стоимостью самого корабля.

Как подчеркнул Рахманов, значительного ущерба крейсер не получил, потому что оборудование тех помещений, где вспыхнул пожар, уже было полностью демонтировано во время капитального ремонта. Глава корпорации вновь подтвердил свои предыдущие слова: возгорание не окажет влияния ни на стоимость ремонта, ни на его сроки, пишут «Известия».

Контракт на ремонт и частичную модернизацию «Адмирала Кузнецова» составляет ориентировочно 60–65 миллиардов рублей. Пожар на корабле произошел 12 декабря. Погибли двое военнослужащих, 14 человек пострадали. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

