«Уралвагонзавод» отправил в войска новую партию танков Т-90М «Прорыв»

В сообщении говорится, что бронетехнику с российским триколором на башнях провожали две тысячи заводчан, которые собрались на Площади Трудовой Славы УВЗ.

«По доброй традиции танки перед отправкой в войска освятил епископ Нижнетагильский и Невьянский Феодосий», - уточнили в пресс-службе завода.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что в 2023 году в России произвели более 600 танков, сообщает RT,

