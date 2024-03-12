«Уралвагонзавод» отправил в войска новую партию танков Т-90М «Прорыв»

«Уралвагонзавод» (УВЗ) отправил Министерству обороны РФ новую партию танков Т-90М «Прорыв». Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

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В сообщении говорится, что бронетехнику с российским триколором на башнях провожали две тысячи заводчан, которые собрались на Площади Трудовой Славы УВЗ.

«По доброй традиции танки перед отправкой в войска освятил епископ Нижнетагильский и Невьянский Феодосий», - уточнили в пресс-службе завода.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что в 2023 году в России произвели более 600 танков, сообщает RT,

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Фото: mil.ru
ТЕГИ:Вооруженные Силы РФМинобороны РФУралвагонзаводТанки

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