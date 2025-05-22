«Уралвагонзавод» нарастил производство танков «Прорыв»

При этом, по словам представителей концерна, техника становится более наукоемкой и интеллектуальной, что усложняет ее производство. «Боевая машина была и остается крайне востребованной», — подчеркнул в ходе международной выставки MILEX 2025 в Минске представитель концерна.

Он также отметил, что по сравнению с 2022 годом существенно выросли не только объемы производства, но и объемы капремонта танков.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что российская армия получит на вооружение в ближайшее время новые тепловизоры «Взгляд», прошедшие испытания в условиях, близких к боевым.

