Уникальную систему РЭБ создали в Крыму

Новая система уже зарекомендовала себя в боевых условиях, «ослепив» западные радиолокационные спутники при работе над Крымом и сделав невозможными разведывательные операции БПЛА Global Hawk. По данным Минобороны России, устройства действуют в радиусе 20 километров.

Отмечается, что оружие было разработано по заданию главы Крыма Сергея Аксенова, он позволил проводить испытания на территории региона. На Западе новую систему уже назвали «СуперРЭБом». Над разработкой трудятся свыше 150 человек, программное обеспечение новой системы полностью произведено в России.

Ранее президент России Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму договор, согласно которому Россия может применить ядерное оружие в случае агрессии против Белоруссии. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

