Украинский посол заявил, что часть сил ВСУ отвели в сторону Белоруссии
Посол Украины в Лондоне Вадим Пристайко в интервью британскому телеканалу Sky News заявил, что Киев отвел часть войск на север страны.
Отвечая на вопрос о ситуации на белорусской границе он отметил, что это необходимо, чтобы пресечь попытки «перерезать линию», связывающую Украину с Западом.
«Нам приходится держать... войска на севере Украины, отвести их от линии фронта, чтобы быть уверенными, что они не придут и не попытаются перерезать линию, которая позволяет нам быть связанными с Западом», — указал Пристайко.
Ранее агентство Reuters сообщало, что украинская армия провела военные учения возле границы с Белоруссией, в ходе которых отрабатывались, в частности, уличные бои, стрельба из автоматов и управление бронемашинами, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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