Фортификационные сооружения начали возводить в Ровненской области Украины
Фортификационные сооружения начали активно строить в Ровненской области на северо-западе Украины. Об этом сообщил глава Ровненской областной военной администрации Виталий Коваль в своем Telegram-канале.
Он отметил, что идет работа по подготовке к обороне населенных пунктов области.
Ранее агентство Reuters сообщало, что украинская армия провела военные учения возле границы с Белоруссией, в ходе которых отрабатывались, в частности, уличные бои, стрельба из автоматов и управление бронемашинами, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru