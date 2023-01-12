Фортификационные сооружения начали возводить в Ровненской области Украины

Фортификационные сооружения начали активно строить в Ровненской области на северо-западе Украины. Об этом сообщил глава Ровненской областной военной администрации Виталий Коваль в своем Telegram-канале.

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Он отметил, что идет работа по подготовке к обороне населенных пунктов области.

Ранее агентство Reuters сообщало, что украинская армия провела военные учения возле границы с Белоруссией, в ходе которых отрабатывались, в частности, уличные бои, стрельба из автоматов и управление бронемашинами, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Министерство обороны Украины
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