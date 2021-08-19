Украинские наемники пожаловались на отношение к ним в Афганистане

Находившиеся в Афганистане наемники из Украины в беседе с порталом «Страна.ua» рассказали о несправедливом отношении к себе.

На бывшей базе США в Афганистане остается 12 украинцев

По словам одного из военных, украинские специалисты являются «третьим сортом» для американцев и частных военных компаний (ЧВК) из-за рубежа. В частности, украинцев отправляют на самые опасные миссии с повышенной смертностью.

Кроме того, украинским наемникам платят меньше, чем их иностранным коллегам: 5-10 тысяч долларов против 20 тысяч.

Собеседник издания отметил, что обычно наемников вербуют украинские фирмы-посредники. Они работают на конечных заказчиков, крупных зарубежных ЧВК.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:ВоенныеУкраинаАфганистан
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры