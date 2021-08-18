На бывшей базе США в Афганистане остается 12 украинцев

Еще 12 украинских военных остаются на территории бывшей военной базы США в Кабуле; американцы при этом покинули базу. Об этом сообщает украинский телеканал "24".



Телеканал взял интервью у сестры одного из военнослужащих, который два года работал в Кабуле. Женщина рассказала, что на базе также остались грузины, румыны и болгары. По ее словам, талибы (боевики запрещенного в РФ движения "Талибан") взяли базу под контроль, однако забрали оружие, предупредив, что может быть "и по-другому".



Женщина подчеркнула, что МИД знает о заблокированных военных, однако вывезти их невозможно из-за осложненной дороги в аэропорт. В министерстве надеются на содействие других европейских государств.



"Сейчас украинцы так и сидят на базе. Они никуда не выходят, ведь в городе царит настоящая анархия. К счастью, пища у военных есть", - отмечается в сюжете.

