Украина получит «москитный флот» от США и Великобритании
8 июля 202109:08
Украина до 2023 года получит боевой «москитный флот», который помогут создать США и Великобритания, сообщил Telegram-канал «Инсайдер UA».
Министр обороны Украины Андрей Таран отметил, что создание такого флота позволит противостоять агрессии России. Кроме того, новые корабли повысят боеспособность украинского флота. Их оснастят системами противокорабельных ракет.
Отмечается, что «москитный флот» — это группа быстроходных и маневренных боевых кораблей малого размера.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru