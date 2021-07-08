Украина получит «москитный флот» от США и Великобритании

Украина до 2023 года получит боевой «москитный флот», который помогут создать США и Великобритания, сообщил Telegram-канал «Инсайдер UA».

Транспортно-десантный корабль США Yuma направился в Черное море

Министр обороны Украины Андрей Таран отметил, что создание такого флота позволит противостоять агрессии России. Кроме того, новые корабли повысят боеспособность украинского флота. Их оснастят системами противокорабельных ракет.

Отмечается, что «москитный флот» — это группа быстроходных и маневренных боевых кораблей малого размера.

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Фото: Twitter/Ivan O’Gilvi
ТЕГИ:РоссияКораблиУкраина
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