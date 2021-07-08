Транспортно-десантный корабль США Yuma направился в Черное море
Быстроходный транспортно-десантный корабль USNS Yuma ВМС США следует в направлении Черного моря. Об этом сообщил американский Шестой флот в Twitter.
Отмечается, что он примет участие в военных учениях Sea Breeze, которое в эти дни проводит НАТО. Они стартовали 28 июня и продлятся до 10 июля. Планируется, что они станут наиболее масштабными за 20 лет, в них примут участие около 3 тыс. военных, пишет «Газета.ру».
Накануне корабль военно-морских сил (ВМС) Испании вошел в Черное море, силы Черноморского флота взяли его под контроль.
23 июня Минобороны РФ сообщило об инциденте с участием английского эсминца Defender в территориальных водах России у побережья Крыма, передает РИА ФАН.
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