Транспортно-десантный корабль США Yuma направился в Черное море

Быстроходный транспортно-десантный корабль USNS Yuma ВМС США следует в направлении Черного моря. Об этом сообщил американский Шестой флот в Twitter.

Отмечается, что он примет участие в военных учениях Sea Breeze, которое в эти дни проводит НАТО. Они стартовали 28 июня и продлятся до 10 июля. Планируется, что они станут наиболее масштабными за 20 лет, в них примут участие около 3 тыс. военных, пишет «Газета.ру».