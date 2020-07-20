Украина нашла «тайное оружие» России в глубинах Чёрного моря
Россия создаёт «подводный плацдарм» для тотального контроля за ситуацией в акватории Чёрного моря с помощью специального гидроакустического оборудования, установленного в морских глубинах. Об этом пишет издание Defense Express со ссылкой исследование, в котором участвовал экс-командующий ВМС Украины Сергей Гайдук.
Украинские эксперты полагают, что это «тайное оружие» Россия размещает на объектах газопровода «Турецкий поток» и, вероятно, задействует для этого и «Голубой поток», пишет РИА ФАН.
В материале высказывается предположение, что гидроакустические комплексы войдут в Единую государственную систему освещения надводной и подводной обстановки РФ. Эксперты считают, что он войдёт в состав Новороссийской базы ВМФ России, а в будущем ещё один такой комплекс появится на мысе Сарыч в Крыму.
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