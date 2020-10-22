Названы вероятные места размещения новых военных баз Украины
Новые военно-морские базы Украины и соответствующая военная инфраструктура, вероятнее всего, появятся в порте Южный возле Одессы и в Бердянске на Азовском море, заявил директор института стран СНГ в Севастополе, капитан 1 ранга запаса Сергей Горбачев в эфире «Радио-Крым».
По его мнению, для создания зоны напряженности рядом с Крымом и российскими границами, предпочтительными являются порт Бердянск на Азовском море, где есть дивизион с четырьмя малыми бронированными арткатерами, а также порт Южный рядом с Одессой, где имеются большие глубины, позволяющие зайти туда кораблям океанской зоны, которые есть у НАТО.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в стране начинается строительство двух баз военно-морских сил «для защиты Черноморского региона».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что это может иметь негативные последствия для атмосферы в Черноморском регионе и поэтому эти заявления будут проанализированы.
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