СМИ сообщили о списании крейсера «Петр Великий»
Тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий» спишут после модернизации корабля «Адмирал Нахимов», сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к Военно-морскому флоту.
Отмечается, что уже сейчас часть экипажа «Петра Великого» перешла на корабль «Адмирал Нахимов», находящийся в ремонте и модернизации с 1999 года. Реальные работы на «Нахимове» ведутся с 2013 года.
В апреле РИА Новости сообщало, что тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий» не планируют выводить из состава Военно-морского флота РФ. До этого появилась информация, что вопрос о выводе «Петра Великого» из боевого состава ВМФ прорабатывается. Отмечалось, что ремонт и модернизация судна могут быть «очень затратны», передает «Радиоточка НСН». СМИ также сообщали, что отремонтированный «Петр Великий» мог бы стать носителем большого числа крылатых ракет.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru