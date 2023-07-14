СМИ сообщили о списании крейсера «Петр Великий»

Тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий» спишут после модернизации корабля «Адмирал Нахимов», сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к Военно-морскому флоту.

Отмечается, что уже сейчас часть экипажа «Петра Великого» перешла на корабль «Адмирал Нахимов», находящийся в ремонте и модернизации с 1999 года. Реальные работы на «Нахимове» ведутся с 2013 года.

Крейсер «Адмирал Нахимов» выйдет на испытания в конце года

В апреле РИА Новости сообщало, что тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий» не планируют выводить из состава Военно-морского флота РФ. До этого появилась информация, что вопрос о выводе «Петра Великого» из боевого состава ВМФ прорабатывается. Отмечалось, что ремонт и модернизация судна могут быть «очень затратны», передает «Радиоточка НСН». СМИ также сообщали, что отремонтированный «Петр Великий» мог бы стать носителем большого числа крылатых ракет.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РакетыКораблиАрмия

Горячие новости

Все новости

партнеры