СМИ сообщили о списании крейсера «Петр Великий»

В апреле РИА Новости сообщало, что тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий» не планируют выводить из состава Военно-морского флота РФ. До этого появилась информация, что вопрос о выводе «Петра Великого» из боевого состава ВМФ прорабатывается. Отмечалось, что ремонт и модернизация судна могут быть «очень затратны», передает «Радиоточка НСН». СМИ также сообщали, что отремонтированный «Петр Великий» мог бы стать носителем большого числа крылатых ракет.

