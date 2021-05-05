Участвующая в параде Победы авиационная техника пролетит над Москвой
Воздушно-космические силы России выполнят 5 мая пролет парадного строя авиации над Красной площадью, сообщает Минобороны РФ.
В авиационной тренировке будут участвовать 23 вертолета и 53 самолета. Особенностью авиационного парада текущего года станет новый элемент - пролет стратегического ракетоносца Ту-160 дальней авиации в сопровождении звена самолетов Су-35С.
В параде Победы в Москве примут участие более 12 тысяч военных и 190 единиц вооружения, военной и специальной техники. Парад завершит авиация.
Первая репетиция парада прошла 29 апреля. Генеральная репетиция назначена на 7 мая. До этого колонны провели 11 совместных тренировок в подмосковном Алабино. Отмечается, что все участники прошли полный курс вакцинации от коронавируса.
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