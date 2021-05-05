Участвующая в параде Победы авиационная техника пролетит над Москвой

В авиационной тренировке будут участвовать 23 вертолета и 53 самолета. Особенностью авиационного парада текущего года станет новый элемент - пролет стратегического ракетоносца Ту-160 дальней авиации в сопровождении звена самолетов Су-35С.

В параде Победы в Москве примут участие более 12 тысяч военных и 190 единиц вооружения, военной и специальной техники. Парад завершит авиация.

Первая репетиция парада прошла 29 апреля. Генеральная репетиция назначена на 7 мая. До этого колонны провели 11 совместных тренировок в подмосковном Алабино. Отмечается, что все участники прошли полный курс вакцинации от коронавируса.

