В Москве стартовала вторая ночная репетиция парада Победы

На Красной площади в Москве началась вторая ночная репетиция парада Победы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны РФ.

По данным ведомства, в репетиции примут участие 37 парадных расчётов. Всего в мероприятии задействовано более 12 тысяч военнослужащих, среди них офицеры, сержанты, курсанты военно-учебных заведений, воспитанники военных училищ, кадеты, члены движения "Юнармия", а также силовые структуры и казаки.

Первая репетиция парада прошла 29 апреля. Генеральная репетиция назначена на 7 мая. До этого колонны провели 11 совместных тренировок в подмосковном Алабино. Отмечается, что все участники прошли полный курс вакцинации от коронавируса.