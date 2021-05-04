В Москве стартовала вторая ночная репетиция парада Победы
На Красной площади в Москве началась вторая ночная репетиция парада Победы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны РФ.
По данным ведомства, в репетиции примут участие 37 парадных расчётов. Всего в мероприятии задействовано более 12 тысяч военнослужащих, среди них офицеры, сержанты, курсанты военно-учебных заведений, воспитанники военных училищ, кадеты, члены движения "Юнармия", а также силовые структуры и казаки.
Первая репетиция парада прошла 29 апреля. Генеральная репетиция назначена на 7 мая. До этого колонны провели 11 совместных тренировок в подмосковном Алабино. Отмечается, что все участники прошли полный курс вакцинации от коронавируса.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
4,8 млн+7 770 / сут.
Умерли
112 тыс.+337 / сут.
Выздоровели
4,5 млн+6 755 / сут.
- В Чехии заявили о возможной приостановке дела по Врбетице
- Белый дом заявил об отсутствии вакцин от COVID-19 для поставки за рубеж
- Глава региона в Киргизии уволен после боевых действий на границе с Таджикистаном
- Блинкен заявил, что разговор Путина и Байдена был бы полезен РФ и США
- Член ПАСЕ, которому запрещен въезд в РФ, подаст повторный запрос на посещение страны
- В посольстве РФ во Франции назвали «частью демарша» вызов российского посла
- СМИ: Правительство РФ обсуждает снижение нештрафуемого порога за превышение скорости
- Посол Египта в России рассказал о работе над возобновлением авиасообщения между странами
- В Госдуме предложили запретить избираться депутатами лицам, причастным к экстремистским организациям
- Блинкен: США выступают против «Северного потока-2»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru