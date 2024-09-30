У Иванова нашли оформленный на водителя Мersedec-Benz G63
30 сентября 202406:02
В деле бывшего замминистра обороны России Тимура Иванова появился оформленный на водителя автомобиль Мersedec-Benz G63, сообщает РИА Новости.
Согласно материалам дела, элитная машина была оформлена фигурантом дела на личного водителя в 2022-2023 годах, но использовал он ее по своему усмотрению.
Стоимость подержанного Мersedec-Benz G63, согласно данным «Авто.ру», составляет от 5,2 до 15 млн рублей.
Ранее у Иванова нашли раритетный автомобиль. Он числится владельцем Cadillac Escalade, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru