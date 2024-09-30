У Иванова нашли оформленный на водителя Мersedec-Benz G63

В деле бывшего замминистра обороны России Тимура Иванова появился оформленный на водителя автомобиль Мersedec-Benz G63, сообщает РИА Новости.

Срок расследования дела экс-замминистра обороны Иванова продлен до декабря

Согласно материалам дела, элитная машина была оформлена фигурантом дела на личного водителя в 2022-2023 годах, но использовал он ее по своему усмотрению.

Стоимость подержанного Мersedec-Benz G63, согласно данным «Авто.ру», составляет от 5,2 до 15 млн рублей.

Ранее у Иванова нашли раритетный автомобиль. Он числится владельцем Cadillac Escalade, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:Уголовное ДелоМинобороны РФ

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