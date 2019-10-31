У «Булавы» обнаружили неспособность стрелять на запад

Собеседник издания подчеркнул, что это объясняется вопросами логистики, так как проводить испытания логичнее ближе к производителю подлодок – северодвинскому «Севмашу», чтобы при необходимости в кратчайшие сроки доставить субмарину на завод для устранения дефектов. А также тем, что полигон Кура на Камчатке оснащен всеми необходимыми средствами контроля, позволяющими снимать показания со всех состоящих на вооружении типов стратегических МБР.

Накануне Минобороны отчиталось об успешном пуске «Булавы» с подлодки «Князь Владимир» из подводного положения.

Подводная лодка «Князь Владимир» — первая, созданная по модернизированному проекту 955А «Борей-А». Ее главные отличия от субмарин из серии классического «Борея» - уменьшенная шумность, возможностями маневрирования, а также увеличенное время погружения.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в ракетах «Булава» используются электронные компоненты латвийского производства. Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга в отставке Константин Сивков в эфире НСН заявил, что это может представлять определенную угрозу.

«Если это так, это чрезвычайно опасная ситуация. В принципе в микросхемах могут быть введены так называемые "закладки", которые при определенных режимах работы могут вывести ракету из строя», - отметил он.

