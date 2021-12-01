Тысячи российских солдат приступили к боевой подготовке

В числе первых мероприятий зимней боевой подготовки, которая проходит на территориях Южного военного округа — марши на общевойсковые полигоны. В маневрах задействованы более 10 тыс. военнослужащих, часть их них направилась на ранее не использовавшиеся полигоны.

Учебные занятия военных впервые проходят на полигоне Нестеровский в Ингушетии и полигоне Даниловский в Волгоградской области.

Кроме того, 1 декабря начнутся первые совместные трехдневные учения России и стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии ARNEX. В маневрах в районе Северной Суматры будет задействован большой противолодочный корабль «Адмирал Пантелеев» Тихоокеанского флота России.

Ранее двое российских военнослужащих погибли в Белоруссии в результате десантирования в ходе учений по внезапной проверке боевой готовности. Инцидент произошел при высадке подразделения десантников на незнакомую площадку в районе Гродно.

