Тысячи российских солдат приступили к боевой подготовке
В российских Вооруженных силах начался новый учебный год, сообщает военное ведомство страны.
В числе первых мероприятий зимней боевой подготовки, которая проходит на территориях Южного военного округа — марши на общевойсковые полигоны. В маневрах задействованы более 10 тыс. военнослужащих, часть их них направилась на ранее не использовавшиеся полигоны.
Учебные занятия военных впервые проходят на полигоне Нестеровский в Ингушетии и полигоне Даниловский в Волгоградской области.
Кроме того, 1 декабря начнутся первые совместные трехдневные учения России и стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии ARNEX. В маневрах в районе Северной Суматры будет задействован большой противолодочный корабль «Адмирал Пантелеев» Тихоокеанского флота России.
Ранее двое российских военнослужащих погибли в Белоруссии в результате десантирования в ходе учений по внезапной проверке боевой готовности. Инцидент произошел при высадке подразделения десантников на незнакомую площадку в районе Гродно.
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