Оборонные учения прошли на Сахалине
Учения по обороне побережья от десанта условного противника прошли на Сахалине, сообщает пресс-служба Восточного военного округа (ВВО).
В маневрах были задействованы танки Т-80, беспилотники и артиллерийские установки «Гиацинт». Военные отработали «вопросы управления и взаимодействия подразделений в организации противодесантной обороны побережья Сахалина».
Также в ходе учений было уделено внимание внедрению новых тактических приемов с учетом опыта ведения боевых действий в Сирии, отмечает RT.
В ВВО подчеркнули, что учения на Сахалине стали этапом подготовки к стратегическим командно-штабным учениям «Восток-2022», которые запланированы на территории округа в 2022 году.
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