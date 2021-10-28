Оборонные учения прошли на Сахалине

Учения по обороне побережья от десанта условного противника прошли на Сахалине, сообщает пресс-служба Восточного военного округа (ВВО).

Активная фаза учений ОДКБ стартовала на таджикско-афганской границе

В маневрах были задействованы танки Т-80, беспилотники и артиллерийские установки «Гиацинт». Военные отработали «вопросы управления и взаимодействия подразделений в организации противодесантной обороны побережья Сахалина».

Также в ходе учений было уделено внимание внедрению новых тактических приемов с учетом опыта ведения боевых действий в Сирии, отмечает RT.

В ВВО подчеркнули, что учения на Сахалине стали этапом подготовки к стратегическим командно-штабным учениям «Восток-2022», которые запланированы на территории округа в 2022 году.



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ФОТО: flickr.com // Щербинский ВестникЪ
ТЕГИ:СахалинУченияВоеннослужащие
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