Оборонные учения прошли на Сахалине

В маневрах были задействованы танки Т-80, беспилотники и артиллерийские установки «Гиацинт». Военные отработали «вопросы управления и взаимодействия подразделений в организации противодесантной обороны побережья Сахалина».

Также в ходе учений было уделено внимание внедрению новых тактических приемов с учетом опыта ведения боевых действий в Сирии, отмечает RT.

В ВВО подчеркнули, что учения на Сахалине стали этапом подготовки к стратегическим командно-штабным учениям «Восток-2022», которые запланированы на территории округа в 2022 году.





