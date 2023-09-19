ЦКБР разработал отвлекающий разведку ложный дрон «Лодырь»

«В эфире работа комплекса неотличима от реальной FPV-системы. Несколько таких "Лодырей" надежно прикрывают работу расчета и увеличивают время для безопасного боевого применения», — поделился собеседник агентства.

По словам Кузякина, «Лодыри» автономны и могут достаточно долго оставаться на позиции и ожидать команды на включение. В комплексе используется инструмент гибернации FPV-беспилотников, позволяющий им до нескольких недель находиться в спящем режиме перед атакой.

Гендиректор ЦКБР подчеркнул, что комплексы-ложные цели дешевы в производстве, в зоне применения одного настоящего FPV-расчета устанавливается множество «Лодырей».

«Обеспечение безопасности наших боевых FPV-расчетов - главный приоритет работы ЦКБР. Мы ведем разработку новых инструментов РЭР, которые позволят вводить в заблуждение противника уже на стратегическом уровне», — поделился Кузякин.

Между тем управляющий директор НПО «Андроидная техника» Евгений Дудоров сообщил, что собранные из композитных материалов дроны-камикадзе «БАС-80» испытают в зоне проведения специальной военной операции, указывает телеканал «360».

