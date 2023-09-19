ЦКБР разработал отвлекающий разведку ложный дрон «Лодырь»
Специалисты Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) создали комплекс ложного оператора дрона «Лодырь», отвлекающий на себя системы радиоэлектронной разведки на время боевого применения настоящего FPV-расчета (first-person view, «вид от первого лица»). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора центра Дмитрия Кузякина.
«В эфире работа комплекса неотличима от реальной FPV-системы. Несколько таких "Лодырей" надежно прикрывают работу расчета и увеличивают время для безопасного боевого применения», — поделился собеседник агентства.
По словам Кузякина, «Лодыри» автономны и могут достаточно долго оставаться на позиции и ожидать команды на включение. В комплексе используется инструмент гибернации FPV-беспилотников, позволяющий им до нескольких недель находиться в спящем режиме перед атакой.
Гендиректор ЦКБР подчеркнул, что комплексы-ложные цели дешевы в производстве, в зоне применения одного настоящего FPV-расчета устанавливается множество «Лодырей».
«Обеспечение безопасности наших боевых FPV-расчетов - главный приоритет работы ЦКБР. Мы ведем разработку новых инструментов РЭР, которые позволят вводить в заблуждение противника уже на стратегическом уровне», — поделился Кузякин.
Между тем управляющий директор НПО «Андроидная техника» Евгений Дудоров сообщил, что собранные из композитных материалов дроны-камикадзе «БАС-80» испытают в зоне проведения специальной военной операции, указывает телеканал «360».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru