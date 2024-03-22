Центр авиации СБУ будет создан на Украине

По словам украинского депутата Алексея Гончаренко (внесён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), новый центр будет создан для выполнения задач по защите суверенитета, конституционного строя и территориальной целостности, которые входят в зону ответственности ведомства.

«Особенно при выполнении задач в районах ведения боевых действий совместно с ВСУ», - указал парламентарий.

Ранее сотрудники ФСБ РФ нейтрализовали агента СБУ, который готовил теракт на территории Запорожской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».