Центр авиации СБУ будет создан на Украине
Правительство Украины одобрило создание центра авиации Службы безопасности страны (СБУ). Об этом в своём Telegram-канале заявил представитель кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук.
По словам украинского депутата Алексея Гончаренко (внесён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), новый центр будет создан для выполнения задач по защите суверенитета, конституционного строя и территориальной целостности, которые входят в зону ответственности ведомства.
«Особенно при выполнении задач в районах ведения боевых действий совместно с ВСУ», - указал парламентарий.
Ранее сотрудники ФСБ РФ нейтрализовали агента СБУ, который готовил теракт на территории Запорожской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru