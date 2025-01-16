Три российских полка получили почетное наименование «гвардейский»
16 января 202519:46
Президент России Владимир Путин присвоил почетное наименование «гвардейский» трем воинским частям. Соответствующие указы опубликованы на портале правовой информации.
Гвардейскими стали 39-й инженерно-саперный, 433-й мотострелковый и 10-й танковый полки.
В указах говорится, что это звание присвоено за проявленные личным составом мужество, стойкость и массовый героизм в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов.
Документы вступили в силу с момента подписания, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru