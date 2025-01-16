Три российских полка получили почетное наименование «гвардейский»

Президент России Владимир Путин присвоил почетное наименование «гвардейский» трем воинским частям. Соответствующие указы опубликованы на портале правовой информации.

Гвардейскими стали 39-й инженерно-саперный, 433-й мотострелковый и 10-й танковый полки.

Владимир Путин присвоил наименование «гвардейский» двум формированиям ВС РФ

В указах говорится, что это звание присвоено за проявленные личным составом мужество, стойкость и массовый героизм в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов.

Документы вступили в силу с момента подписания, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Лисицын
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