Трамп назвал истребитель F-47 самым смертоносным самолетом
Новейший американский истребитель F-47 станет «самым передовым, мощным и смертоносным самолётом в истории». Об этом заявил президент США Дональд Трамп.
Выступая в Овальном кабинете вместе с главой Пентагона Питом Хегсетом, он указал, что в рамках реализации программы шестого поколения истребителей новинка уже почти пять лет проходит тайные лётные испытания.
«Его маневренность, скорость – более двух Махов, вооружение и скрытность – такого ещё не было. Cамолёт показывает такие результаты, которых ещё никто не видел», - подчеркнул глава Белого дома.
Трамп также добавил, что контракт на производство F-47 получила компания Boeing.
Ранее секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что после окончания специальной военной операции (СВО) на Украине за российским оружием выстроится большая очередь, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru