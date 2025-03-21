Трамп назвал истребитель F-47 самым смертоносным самолетом

Выступая в Овальном кабинете вместе с главой Пентагона Питом Хегсетом, он указал, что в рамках реализации программы шестого поколения истребителей новинка уже почти пять лет проходит тайные лётные испытания.

«Его маневренность, скорость – более двух Махов, вооружение и скрытность – такого ещё не было. Cамолёт показывает такие результаты, которых ещё никто не видел», - подчеркнул глава Белого дома.

Трамп также добавил, что контракт на производство F-47 получила компания Boeing.

Ранее секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что после окончания специальной военной операции (СВО) на Украине за российским оружием выстроится большая очередь, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

