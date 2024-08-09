Тральщик «Афанасий Иванников» спустили на воду в Петербурге

Церемония спуска состоялась на Средне-Невском судостроительном заводе (входит в Объединенную судостроительную корпорацию). Как отметил на мероприятии главнокомандующий ВМФ РФ Александр Моисеев, такие корабли служат уже практически на всех флотах.

«У меня есть уверенность, что этот корабль уже в этом году будет служить на северных рубежах нашего государства, на Северном флоте», — подчеркнул Моисеев.

Кроме того, главком выразил уверенность, что в дальнейшем судостроители будут сдавать несколько кораблей проекта 12700 в год.

«Афанасий Иванников» был заложен на СНСЗ в сентябре 2021 года, тральщик стал девятым в линейке проекта 12700.

