Тральщик «Афанасий Иванников» спустили на воду в Петербурге
Корабль противоминной обороны проекта 12700 «Афанасий Иванников» спустили на воду в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает РИА Новости.
Церемония спуска состоялась на Средне-Невском судостроительном заводе (входит в Объединенную судостроительную корпорацию). Как отметил на мероприятии главнокомандующий ВМФ РФ Александр Моисеев, такие корабли служат уже практически на всех флотах.
«У меня есть уверенность, что этот корабль уже в этом году будет служить на северных рубежах нашего государства, на Северном флоте», — подчеркнул Моисеев.
Кроме того, главком выразил уверенность, что в дальнейшем судостроители будут сдавать несколько кораблей проекта 12700 в год.
«Афанасий Иванников» был заложен на СНСЗ в сентябре 2021 года, тральщик стал девятым в линейке проекта 12700.
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