Российские и египетские военные корабли проведут учения в Средиземном море
Россия и Египет проведут учения по совместному маневрированию, связи и досмотровым действиям, они пройдут в Средиземном море с участием ВМФ и ВМС двух стран. Об этом сообщает Минобороны РФ.
В маневрах будут задействованы отряд боевых кораблей российского Тихоокеанского флота в составе гвардейского ордена Нахимова ракетного крейсера «Варяг», а также фрегата «Маршал Шапошников», и египетский фрегат ENS Al-Qadeer.
Отмечается, что учение пройдет в формате PASSEX с отработкой кораблями элементов маневрирования, тренировок по связи, досмотровыми действиями.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru