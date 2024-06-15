Российские и египетские военные корабли проведут учения в Средиземном море

В маневрах будут задействованы отряд боевых кораблей российского Тихоокеанского флота в составе гвардейского ордена Нахимова ракетного крейсера «Варяг», а также фрегата «Маршал Шапошников», и египетский фрегат ENS Al-Qadeer.

Отмечается, что учение пройдет в формате PASSEX с отработкой кораблями элементов маневрирования, тренировок по связи, досмотровыми действиями.

