Тишковец: Отбуксировать крейсер «Москва» помешал сильный шторм

Ранее стало известно, что корабль, на котором произошел пожар и сдетонировал боезапас, затонул в Черном море при буксировке в порт назначения, напоминает RT.

Как отметил Тишковец, в акватории бушевал девятибалльный шторм.

«Ветер западной четверти 15-20 м/с с порывами до 25 м/с (90 км/ч), средняя высота волн достигала 5-7 м. По шкале Бофорта — это "очень крепкий шторм" и соответствует 8-9 баллам», — написал метеоролог в своем Telegram-канале.

Как пояснил эксперт, в таких условиях морская пена ложится по ветру широкими плотными полосами, а брызги от волн существенно ухудшают видимость.

Тишковец добавил, что буксировка морских судов допускается при скорости ветра в 5-10 м/с и волнении моря не более 3-4 баллов, однако из-за «критичности ситуации» с крейсером нельзя было ждать «окна погоды».

