Тишковец: Отбуксировать крейсер «Москва» помешал сильный шторм

Сильный шторм был зафиксирован в месте, где затонул поврежденный ракетный крейсер «Москва». Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

На ракетном крейсере «Москва» взорвался боезапас

Ранее стало известно, что корабль, на котором произошел пожар и сдетонировал боезапас, затонул в Черном море при буксировке в порт назначения, напоминает RT.

Как отметил Тишковец, в акватории бушевал девятибалльный шторм.

«Ветер западной четверти 15-20 м/с с порывами до 25 м/с (90 км/ч), средняя высота волн достигала 5-7 м. По шкале Бофорта — это "очень крепкий шторм" и соответствует 8-9 баллам», — написал метеоролог в своем Telegram-канале.

Как пояснил эксперт, в таких условиях морская пена ложится по ветру широкими плотными полосами, а брызги от волн существенно ухудшают видимость.

Тишковец добавил, что буксировка морских судов допускается при скорости ветра в 5-10 м/с и волнении моря не более 3-4 баллов, однако из-за «критичности ситуации» с крейсером нельзя было ждать «окна погоды».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Павлишак
ТЕГИ:Евгений ТишковецКораблиЧерное Море
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