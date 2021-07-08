Time раскрыл планы основателя Blackwater по созданию ЧВК на Украине

Основатель американской частной военной компании (ЧВК) Blackwater Эрик Принс планировал создать еще одну ЧВК на Украине, наняв в нее ветеранов боевых действий в Донбассе. Об этом пишет журнал Time со ссылкой на документы и близкие к Принсу источники.

Эти планы Принса датированы 2020 годом. Также он намеревался построить на Украине завод по производству боеприпасов, объединить местные авиационные и аэрокосмические предприятия в консорциум, сделав из него конкурента для таких лидеров рынка как Boeing и Airbus.

По данным издания, такие планы Принс обсуждал, в частности с бывшим советником президента Украины Владимира Зеленского Игорем Новиковым, который подтвердил в беседе с Time встречи с основателем Blackwater. Предполагалось, что ЧВК и новые предприятия принесут прибыль в размере 10 млрд долларов.

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Планы Принса не реализовались из-за поражения Дональда Трампа в ноябре 2020 года на президентских выборах: для того, чтобы получить одобрение проекта украинскими властями, бизнесмен планировал использовать связи в администрации экс-президента США.

Blackwater — американское охранное предприятие, которое в 2009 году поменяло название на Academi. Она считается самой известной и одной из крупнейших ЧВК в мире. Ее бойцы участвовали в войнах в Ираке и Афганистане, их услугами пользуются страховые, нефтедобывающие компании, частные лица.

Ранее специальный представитель генерального секретаря НАТО Джеймс Аппатурай заявил, что реформы на Украине не гарантируют вступления страны в НАТО. Между тем, как пишет РИА ФАН, режим президента Украины Владимира Зеленского муссирует тему НАТО лишь для того, чтобы снять с себя ответственность за отсутствие мира в Донбассе.


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ФОТО: РИА Новости//Максим Блинов
ТЕГИ:ВоенныеСШАУкраина
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