Time раскрыл планы основателя Blackwater по созданию ЧВК на Украине

Основатель американской частной военной компании (ЧВК) Blackwater Эрик Принс планировал создать еще одну ЧВК на Украине, наняв в нее ветеранов боевых действий в Донбассе. Об этом пишет журнал Time со ссылкой на документы и близкие к Принсу источники.



Эти планы Принса датированы 2020 годом. Также он намеревался построить на Украине завод по производству боеприпасов, объединить местные авиационные и аэрокосмические предприятия в консорциум, сделав из него конкурента для таких лидеров рынка как Boeing и Airbus.



По данным издания, такие планы Принс обсуждал, в частности с бывшим советником президента Украины Владимира Зеленского Игорем Новиковым, который подтвердил в беседе с Time встречи с основателем Blackwater. Предполагалось, что ЧВК и новые предприятия принесут прибыль в размере 10 млрд долларов.