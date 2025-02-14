Тихоокеанский флот провел учения в Яванском море
14 февраля 202512:07
Корветы Тихоокеанского флота «Алдар Цыденжапов» и «Резкий», а также палубные вертолеты Ка-27М и морской танкер «Печенга» приняли участие в противолодочных учениях в Яванском море. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.
На учениях отрабатывались противодействие потенциальным воздушным угрозам, уничтожение кораблей условного противника, а также действия по поиску подводных целей.
Ранее военно-морские силы России и Индонезии провели первые совместные учения «Орруда-2024». Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru