ВМС России и Индонезии начали первые в истории совместные учения
Военно-морские силы России и Индонезии начали первые совместные учения «Орруда-2024». Об этом сообщает РИА Новости.
Маневры станут первыми для ВМС двух стран с момента обретения Индонезией независимости. Учения продлятся 4-8 ноября, они будут состоять из базового (портового) и морского этапа и пройдут в городе Сурабая и Яванском море.
В церемонии открытия маневров приняли участие командование индонезийских ВМС и командующий Приморской флотилией разнородных сил Тихоокеанского флота РФ контр-адмирал Алексей Сысуев. Военные обменялись подарками: россиянам вручили кепки с символами военно-морского флота Индонезии и памятные монеты, индонезийцы получили посвященные истории ВМС России сувениры и шоколад.
Накануне корабли ТОФ зашли в порт Танджунг Перак для участия в российско-индонезийских учениях, напоминает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ВМС России и Индонезии начали первые в истории совместные учения
- Минобороны: В Белгородской области ночью сбили беспилотник ВСУ
- При извержении вулкана в Индонезии погибли как минимум шесть человек
- Израиль проинформировал главу Генассамблеи ООН о прекращении сотрудничества с БАПОР
- На выборах президента США досрочно проголосовали более 78 млн человек
- В России представят альфа-версию православного мессенджера «Зосима» 13 ноября
- В Крыму оценили ущерб региону за годы в составе Украины в триллионы рублей
- Появилось видео кладбища ВСУ, образовавшегося за год под Краматорском
- Помогавший армии России американец Мартиндейл заявил о начале процесса предоставления убежища
- СМИ: Из-за китайских автомобилей могут вырасти цены на такси
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru