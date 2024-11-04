ВМС России и Индонезии начали первые в истории совместные учения

Военно-морские силы России и Индонезии начали первые совместные учения «Орруда-2024». Об этом сообщает РИА Новости.

Маневры станут первыми для ВМС двух стран с момента обретения Индонезией независимости. Учения продлятся 4-8 ноября, они будут состоять из базового (портового) и морского этапа и пройдут в городе Сурабая и Яванском море.

В церемонии открытия маневров приняли участие командование индонезийских ВМС и командующий Приморской флотилией разнородных сил Тихоокеанского флота РФ контр-адмирал Алексей Сысуев. Военные обменялись подарками: россиянам вручили кепки с символами военно-морского флота Индонезии и памятные монеты, индонезийцы получили посвященные истории ВМС России сувениры и шоколад.

Накануне корабли ТОФ зашли в порт Танджунг Перак для участия в российско-индонезийских учениях, напоминает RT.

