The National Interest: американской армии грозит крах

Как сообщила старший научный сотрудник исследовательского института The Heritage Foundation Дакота Вуд, состояние американской армии вызывает тревогу из-за большей части устаревшей техники, а того, что имеется - недостаточно.

По словам эксперта, военно-морской флот сократился почти вдвое за 30 лет. Кроме того, в армии США нет достаточного количества подразделений, чтобы она выполнила все, что от нее может потребоваться.

Вуд отмечает, что американские «конкуренты» за последние 20 лет вложили больше денег в вооруженные силы, новое оборудование и передовые технологии, о чем свидетельствуют их навыки на учениях.

Если Китай и США решат устроить войну за Тайвань, в которой, например, Вашингтон проиграет, то Пекин не позволит Соединенным Штатам перевести дух, перегруппироваться и начать войну во второй раз, отметила старший научный сотрудник.

Тем временем, разведка США пришла к выводу, что Россия не намерена участвовать в прямом вооруженном конфликте с США. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на доклад разведсообщества США по оценке глобальных угроз. По данным разведки, Москва планирует "прагматическое сотрудничество" с США, однако намерена выстраивать его на "собственных условиях".



