The National Interest: американской армии грозит крах
Недостаток финансирования оборонного сектора приведет к краху США в случае крупного военного конфликта, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на The National Interest.
Как сообщила старший научный сотрудник исследовательского института The Heritage Foundation Дакота Вуд, состояние американской армии вызывает тревогу из-за большей части устаревшей техники, а того, что имеется - недостаточно.
По словам эксперта, военно-морской флот сократился почти вдвое за 30 лет. Кроме того, в армии США нет достаточного количества подразделений, чтобы она выполнила все, что от нее может потребоваться.
Вуд отмечает, что американские «конкуренты» за последние 20 лет вложили больше денег в вооруженные силы, новое оборудование и передовые технологии, о чем свидетельствуют их навыки на учениях.
Если Китай и США решат устроить войну за Тайвань, в которой, например, Вашингтон проиграет, то Пекин не позволит Соединенным Штатам перевести дух, перегруппироваться и начать войну во второй раз, отметила старший научный сотрудник.
Тем временем, разведка США пришла к выводу, что Россия не намерена участвовать в прямом вооруженном конфликте с США. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на доклад разведсообщества США по оценке глобальных угроз. По данным разведки, Москва планирует "прагматическое сотрудничество" с США, однако намерена выстраивать его на "собственных условиях".
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