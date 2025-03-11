Тело Героя России Чебнева нашли в Малой Локне

В Малой Локне найдено тело Героя России Сергея Чебнёва, сообщил в Telegram военкор Роман Алехин.

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Он отдал свою жизнь во время обороны Курской области. Женскую колонию в Малой Локне российские бойцы превратили в Брестскую крепость. Рядом с этим зданием и нашли павшего командира Чебнёва.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что конкретных сроков по освобождению Курской области нет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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