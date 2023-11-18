ТАСС: Комплекс «Сармат» поставлен на опытно-боевое дежурство
Стратегический ракетный комплекс шахтного базирования «Сармат» с тяжелой жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой поставили на опытно-боевое дежурство. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.
«Постановка "Сармата" на опытно-боевое дежурство в Ужурском соединении Ракетных войск стратегического назначения осуществлена параллельно с проводимыми летно-конструкторскими испытаниями», — отметил собеседник агентства.
Официального подтверждения этих данных нет.
В октябре Минобороны сообщило, что первые серийные ракеты комплекса «Сармат» в ближайшее время поставят на боевое дежурство, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru