ТАСС: Комплекс «Сармат» поставлен на опытно-боевое дежурство

Стратегический ракетный комплекс шахтного базирования «Сармат» с тяжелой жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой поставили на опытно-боевое дежурство. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

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«Постановка "Сармата" на опытно-боевое дежурство в Ужурском соединении Ракетных войск стратегического назначения осуществлена параллельно с проводимыми летно-конструкторскими испытаниями», — отметил собеседник агентства.

Официального подтверждения этих данных нет.

В октябре Минобороны сообщило, что первые серийные ракеты комплекса «Сармат» в ближайшее время поставят на боевое дежурство, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: stat.mil.ru
ТЕГИ:Ракеты«сармат»

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