Танк Т-90М «Прорыв» впервые представят на Параде Победы

По словам источника, испытания машины уже завершены и вскоре начнут поступать в войска.

Танк Т-90М «Прорыв» оснащен принципиально новой башней и более мощным двигателем. У этой машины новый многоканальный прицел, благодаря которому поражать противника можно даже ночью. Одна из главных особенностей «Прорыва» - возможность в режиме реального времени обмениваться данными с другими машинами.

Член Экспертного совета коллегии военно-промышленной комиссии, главный редактор журнала «Арсенал Отечества», полковник в запасе Виктор Мураховский в эфире НСН отметил, что в 2020 году танку предстоит выйти широкое производство. По его словам, Т-90М вполне на уровне по своим современным требованиям и превосходят большинство машин зарубежных стран.



