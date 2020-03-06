Танк Т-90М «Прорыв» впервые представят на Параде Победы
Танки Т-90М «Прорыв» впервые будут продемонстрированы на параде Победы на Красной площади в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.
Новейшие танки проедутся в колонне военной техники.
По словам источника, испытания машины уже завершены и вскоре начнут поступать в войска.
Танк Т-90М «Прорыв» оснащен принципиально новой башней и более мощным двигателем. У этой машины новый многоканальный прицел, благодаря которому поражать противника можно даже ночью. Одна из главных особенностей «Прорыва» - возможность в режиме реального времени обмениваться данными с другими машинами.
Член Экспертного совета коллегии военно-промышленной комиссии, главный редактор журнала «Арсенал Отечества», полковник в запасе Виктор Мураховский в эфире НСН отметил, что в 2020 году танку предстоит выйти широкое производство. По его словам, Т-90М вполне на уровне по своим современным требованиям и превосходят большинство машин зарубежных стран.
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