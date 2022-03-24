«Сухой» запатентовал однодвигательный истребитель Checkmate
Компания «Сухой» запатентовала новый легкий тактический российский самолет с одним двигателем, Checkmate, сообщает ТАСС со ссылкой на патент.
Как говорится в документе, изобретение относится к области авиации, в частности к легким тактическим самолетам, имеющим малую радиолокационную заметность. Техническим результатом запатентованной компоновки самолета является повышение устойчивости и управляемости истребителя без ухудшения характеристик радиолокационной заметности.
Первый полет Checkmate запланирован на 2023 год.
Ранее глава Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь рассказал, когда начнется серийное производство однодвигательного истребителя пятого поколения Checkmate. «Серийное производство — в 2026 году», — заявил Слюсарь на выставке Dubai Airshow в ОАЭ.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,7 млн+26 826 / сут.
Умерли
366 тыс.+429 / сут.
Выздоровели
16,4 млн+70 622 / сут.
- Украина получит от Великобритании еще 6 тысяч единиц оружия
- США призвали Россию прекратить высылку американских дипломатов
- «Сухой» запатентовал однодвигательный истребитель Checkmate
- В автоаварии на Камчатке погибли три человека
- Роспотребнадзор: доля «стелс-омикрона» в России растет
- Экономист: Ради газа недружественным странам придется укреплять российскую экономику
- Новак: Альтернативы российскому газу в Европе нет
- Вучич: Обвинения в адрес России – глупые
- Переговоры по пересмотру налогового соглашения между РФ и Швейцарией приостановлены
- Суд арестовал семерых участников драки между приезжими в Новой Москве
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru