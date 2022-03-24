«Сухой» запатентовал однодвигательный истребитель Checkmate

Как говорится в документе, изобретение относится к области авиации, в частности к легким тактическим самолетам, имеющим малую радиолокационную заметность. Техническим результатом запатентованной компоновки самолета является повышение устойчивости и управляемости истребителя без ухудшения характеристик радиолокационной заметности.

Первый полет Checkmate запланирован на 2023 год.

Ранее глава Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь рассказал, когда начнется серийное производство однодвигательного истребителя пятого поколения Checkmate. «Серийное производство — в 2026 году», — заявил Слюсарь на выставке Dubai Airshow в ОАЭ.

