Судан просит экономическую помощь в обмен на размещение на 25 лет российской военной базы

Власти Судана предлагают разместить базу Военно-морского флота (ВМФ) России на своей территории сроком на 25 лет в обмен на экономическую помощь. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на источник в военной сфере.

Эксперт: Путин вовремя решил ратифицировать договор о базе ВМФ РФ в Судане

Он рассказал, что в Судане готовы внести правки в уже заключенное соглашение о военной базе в Порт-Судане, пока документ еще не ратифицирован. Российские партнеры в Судане считают, что Москва обеспечит республике экономическую помощь на срок эксплуатации объекта в течение пяти лет, но готовы увеличить его до 25 лет.

Россия пока не отреагировала на инициативу Судана, подчеркнул источник агентства.

Напомним, Россия и Судан заключили Договор о морской базе на Красном море в 2020. В соответствии с документом, африканская страна предоставит землю в безвозмездное пользование для пункта ВМФ России для размещения кораблей, в том числе с ядерным вооружением отмечает Lenta.ru.

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Фото: stat.mil.ru
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