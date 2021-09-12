Судан просит экономическую помощь в обмен на размещение на 25 лет российской военной базы

Он рассказал, что в Судане готовы внести правки в уже заключенное соглашение о военной базе в Порт-Судане, пока документ еще не ратифицирован. Российские партнеры в Судане считают, что Москва обеспечит республике экономическую помощь на срок эксплуатации объекта в течение пяти лет, но готовы увеличить его до 25 лет.

Россия пока не отреагировала на инициативу Судана, подчеркнул источник агентства.

Напомним, Россия и Судан заключили Договор о морской базе на Красном море в 2020. В соответствии с документом, африканская страна предоставит землю в безвозмездное пользование для пункта ВМФ России для размещения кораблей, в том числе с ядерным вооружением отмечает Lenta.ru.

