Эксперт: Путин вовремя решил ратифицировать договор о базе ВМФ РФ в Судане

Внесение президентом России Владимиром Путиным на ратификацию в Госдуму соглашения о создании базы ВМФ РФ в Порт-Судане - правильный и своевременный шаг. Так оценил решение главы государства руководитель военно-политического Telegram-канала Astra Militarum Комиссар Яррик.

«С точки зрения бюрократии, между фактом подписания договора и его непосредственной ратификацией должно пройти некоторое время, за которое стороны готовятся к непосредственному исполнению своих обязательств. Теперь – очередь за Суданом», – отметил эксперт.

По словам Яррика, задержки, которые приписывали вмешательству внешних сил в суданскую проблематику, объясняются в действительности изменениями политической системы этого африканского государства.

«Когда соглашение о создании российского пункта материально-технического обеспечения в Порт-Судане еще было только в проекте, единственным руководящим органом в стране был Переходный суверенный совет. Спустя время в Судане появились новые структуры исполнительной власти, и прежде всего – новый Совет министров. Теперь соглашение должно пройти ратификацию и в Совете министров Судана, и в Переходном суверенном совете – работы предстоит еще много», – разъяснил эксперт.