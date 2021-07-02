Эксперт: Путин вовремя решил ратифицировать договор о базе ВМФ РФ в Судане
Внесение президентом России Владимиром Путиным на ратификацию в Госдуму соглашения о создании базы ВМФ РФ в Порт-Судане - правильный и своевременный шаг. Так оценил решение главы государства руководитель военно-политического Telegram-канала Astra Militarum Комиссар Яррик.
«С точки зрения бюрократии, между фактом подписания договора и его непосредственной ратификацией должно пройти некоторое время, за которое стороны готовятся к непосредственному исполнению своих обязательств. Теперь – очередь за Суданом», – отметил эксперт.
По словам Яррика, задержки, которые приписывали вмешательству внешних сил в суданскую проблематику, объясняются в действительности изменениями политической системы этого африканского государства.
«Когда соглашение о создании российского пункта материально-технического обеспечения в Порт-Судане еще было только в проекте, единственным руководящим органом в стране был Переходный суверенный совет. Спустя время в Судане появились новые структуры исполнительной власти, и прежде всего – новый Совет министров. Теперь соглашение должно пройти ратификацию и в Совете министров Судана, и в Переходном суверенном совете – работы предстоит еще много», – разъяснил эксперт.
Появление пункта материально-технического обеспечения ВМФ России на Красном море позволит существенно расширить географию деятельности наших военно-морских сил, а также укрепит присутствие России как мировой державы на Ближнем Востоке, где она традиционно играет роль арбитра при решении значительных вопросов.
«Такой пункт позволит оперативно реагировать на угрозы, возникающие в Красном море и в целом на восточном побережье Африки. На протяжении последних 15 лет наши корабли принимают участие в постоянном дежурстве ВМС мировых держав в районе Африканского рога, ведя борьбу с пиратством», – отметил Комиссар Яррик.
По его мнению, не стоит забывать и об угрозах, связанных с международным терроризмом: в отдельных странах Африки до сих пор сильны тенденции радикального исламизма и присутствие таких запрещенных в РФ террористических группировок как «Исламское государство» и «Аль-Каида».
Кроме того, как недавно сообщали суданские дипломаты, договоренности с Хартумом не ограничивается только созданием ПМТО. Речь идет о пакете соглашений по военному сотрудничеству, которые также обсуждаются на высших уровнях - о создании представительства Минобороны РФ в Судане, о содействии прибытию российских военных кораблей в порты Красного моря, а также договор о создании центра материально-технической поддержки.
«Как мы видим, создание ПМТО в Судане – это важный шаг на пути развития России как мировой военной державы. И судя по последним новостям, важность и необходимость такого пункта понимает и Верховный главнокомандующий РФ», – резюмировал эксперт.
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