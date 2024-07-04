Суд арестовал командира бригады ВДВ Городилова
Командира 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады полковника Артёма Городилова отправили в СИЗО. Как пишет ТАСС, соответствующее решение принял 235-й гарнизонный военный суд.
Уточняется, заседание суда было закрыто от СМИ и публики. Фабула уголовного дела также не раскрывается. При этом известно, что Городилова подозревают в особо крупном мошенничестве на сумму не менее миллиона рублей.
Представитель суда указала, что ходатайство следствия было удовлетворено, Городилова арестовали на два месяца - до 19 августа.
Ранее столичный Мещанский районный суд арестовал старшего брата главы Ингушетии, бывшего главу регионального филиала «Почты России» Магомед-Башира Калиматова по делу о мошенничестве, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru