Суд арестовал командира бригады ВДВ Городилова

Уточняется, заседание суда было закрыто от СМИ и публики. Фабула уголовного дела также не раскрывается. При этом известно, что Городилова подозревают в особо крупном мошенничестве на сумму не менее миллиона рублей.

Представитель суда указала, что ходатайство следствия было удовлетворено, Городилова арестовали на два месяца - до 19 августа.

Ранее столичный Мещанский районный суд арестовал старшего брата главы Ингушетии, бывшего главу регионального филиала «Почты России» Магомед-Башира Калиматова по делу о мошенничестве, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

