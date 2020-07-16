Стратегическая подлодка «Князь Олег» спущена на воду

Торжественная церемония вывода из эллинга ракетного подводного крейсера стратегического назначения «Князь Олег» состоялась на Северном машиностроительном предприятии в Северодвинске Архангельской области. Об этом сообщается на сайте Севмаша.

Данная атомная подводная лодка построена в рамках проекта «Борей-А», она принадлежит к четвертому поколению атомоходов, созданных для военно-морского флота России. После вывода из эллинга «Князю Олегу» предстоят заводские и государственные испытания.

Перед церемонией священник Русской православной церкви провел обряд благословения экипажа и освящения субмарины. По традиции командир экипажа разбил бутылку шаманского о борт атомохода, после чего лодку спустили в наливной бассейн предприятия.

Головной ракетоносец серии проекта «Борей-А» – «Князь Владимир» – уже несет службу в составе Северного флота. Ранее глава Объединённой судостроительной корпорации Алексей Рахманов сообщил, что «Князь Олег» и атомоход «Казань» проекта 885М «Ясень-М» войдут в состав ВМФ до конца текущего года.

