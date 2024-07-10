Столтенберг: Часть баз США в Европе перевели на повышенный уровень готовности

США привели часть своих баз, расположенных в Европе, в повышенную готовность. Как сообщает ТАСС, об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

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На просьбу подтвердить информацию о приведении американских баз в повышенную готовность якобы из-за угрозы диверсий он ответил утвердительно, при этом отказавшись от более подробных комментариев.

«Это должна комментировать американская сторона», - заключил Столтенберг.

Ранее министр обороны Швеции Пол Йонсон заявил, что шведские военные в рамках своих обязательств по НАТО будут подчиняться командованию блока в Норфолке в США, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости/Стрингер
ТЕГИ:ЕвропаВоенные БазыСШАЙенс Столтенберг

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