Финляндия разрешила использовать свои военные объекты США
Соглашение об оборонном сотрудничестве между Финляндией и США вступит в силу 1 сентября 2024 года. Как сообщает финский МИД, соответствующий акт подписал президент страны Александер Стубб.
Соглашение было подписано в декабре 2023 года и одобрено парламентом Финляндии 1 июля 2024 года. Согласно документу, американские войска смогут использовать 15 финских военных объектов.
Также соглашение позволяет направить в Финляндию американскую военную технику. Кроме того, документ может стать основой для постоянного присутствия на финской территории военных США.
Ранее заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Андрей Настасьин заявил, что Россия примет необходимые меры в ответ на агрессивную политику Финляндии и её союзников по НАТО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru