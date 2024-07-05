Финляндия разрешила использовать свои военные объекты США

Соглашение было подписано в декабре 2023 года и одобрено парламентом Финляндии 1 июля 2024 года. Согласно документу, американские войска смогут использовать 15 финских военных объектов.

Также соглашение позволяет направить в Финляндию американскую военную технику. Кроме того, документ может стать основой для постоянного присутствия на финской территории военных США.

Ранее заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Андрей Настасьин заявил, что Россия примет необходимые меры в ответ на агрессивную политику Финляндии и её союзников по НАТО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

