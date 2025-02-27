Стивен Сигал встретился с якутским воином Андреем Григорьевым
Известный голливудский актер Стивен Сигал, который также является специальным представителем МИД России, провел встречу в Москве с якутским воином Андреем Григорьевым (позывной Тута), ставшим известным после победы в рукопашном бою с солдатом Вооруженных сил Украины в зоне спецоперации, сообщил в Telegram писатель Захар Прилепин, опубликовавший их совместный снимок.
Подпись к фото гласит, что «Сигал тоже немного якут».
Ранее глава государства Владимир Путин наградил медалью «Золотая звезда» Героя РФ штурмовика Григорьева. Видео его схватки с противником распространилось в интернете в январе. Действие происходило в ДНР.
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