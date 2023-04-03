Стартовали совместные учения вооруженных сил России и Таджикистана
Совместные учения воинских контингентов России и Таджикистана стартовали на таджикистанском полигоне Харб-Майдон в 20 км от границы с Афганистаном, сообщает пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).
В сообщении говорится, что будет отработано проведение совместной операции по ликвидации незаконных вооруженных формирований в условиях горной местности, в том числе управление подразделениями совместных сил.
Уточняется, что отработка практических действий продлится до 7 апреля.
Также в пресс-службе рассказали, что российский воинский контингент в основном состоит из горных, мотострелковых, танковых, артиллерийских и других подразделений 201-й военной базы.
Ранее в Минобороны России заявили о завершении учений Новосибирского ракетного соединения, к которым привлекались более трёх тысяч военных и стратегические комплексы «Ярс», сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru