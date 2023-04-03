Стартовали совместные учения вооруженных сил России и Таджикистана

В сообщении говорится, что будет отработано проведение совместной операции по ликвидации незаконных вооруженных формирований в условиях горной местности, в том числе управление подразделениями совместных сил.

Уточняется, что отработка практических действий продлится до 7 апреля.

Также в пресс-службе рассказали, что российский воинский контингент в основном состоит из горных, мотострелковых, танковых, артиллерийских и других подразделений 201-й военной базы.

Ранее в Минобороны России заявили о завершении учений Новосибирского ракетного соединения, к которым привлекались более трёх тысяч военных и стратегические комплексы «Ярс», сообщает RT.