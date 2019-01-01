Стартовали поставки С-400 в Турцию

В оборонном ведомстве заявили, что первые компоненты С-400 успешно доставлены на военную базу в провинцию Анкара, отмечает RT.

Ранее США в очередной раз пригрозили Турции неприятными последствиями в случае, если поставки российских систем С-400 будут осуществлены. Руководитель пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус заявила на брифинге 9 июля, что в частности, эти последствия включают в себя прекращение участия Анкары в программе истребителей-бомбардировщиков F-35

