Стартовали поставки С-400 в Турцию
Начались поставки российских зенитно-ракетных комплексов С-400 в Турцию. Об этом сообщило министерство обороны страны, передает NTV.
В оборонном ведомстве заявили, что первые компоненты С-400 успешно доставлены на военную базу в провинцию Анкара, отмечает RT.
Ранее США в очередной раз пригрозили Турции неприятными последствиями в случае, если поставки российских систем С-400 будут осуществлены. Руководитель пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус заявила на брифинге 9 июля, что в частности, эти последствия включают в себя прекращение участия Анкары в программе истребителей-бомбардировщиков F-35
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